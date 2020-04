Odprli bodo tudi prodajalne z gradbenim materialom Gorenjski glas V ponedeljek, 20. aprila, se odpirajo prodajalne z gradbenim materialom in pohištvom, vulkanizerske delavnice, kemične čistilnice, dovoljeno bo opravljanje določenih storitev, kot so krovska in fasaderska dela ... Kozmetični in frizerski saloni pa...

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Simona Kustec Lipicer

Dragutin Mate