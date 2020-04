Covid pakete pomoči delijo tudi v Mariboru Lokalec.si Mestna občina Maribor je v sodelovanju z lokalnimi humanitarnimi organizacijami zagotovila starejšim ljudem, ki zaradi novega koronavirusa ne morejo iz hiše in ne prejemajo drugih oblik pomoči, posebne prehranske in higienske pakete. Poimenovali so jih kar Covid paketi, njihova vsebina pa naj bi eni osebi zadoščala za približno mesec dni. “Poskrbeti moramo tudi za ljudi, […]

