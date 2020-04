Grozljivo stanje v domu za starejše pretreslo Kanado Primorske novice Kanado so pretresla razkritja glede stanja v domu za starejše blizu Montreala, kjer se je razširil novi koronavirus. Zaposleni so večinoma odšli, oskrbovanci pa so bili v veliki meri prepuščeni sami sebi. V nekaj tednih jih je umrlo 31. Ustanova je postala simbol grozljivega davka, ki ga je koronavirus terjal v domovih za ostarele v državi.

