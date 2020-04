V Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) v času zaprtja zaradi novega koronavirusa številne vsebine pripravljajo na spletu, ki so dostopne pod rubriko MG+MSUM od doma, namenjene pa so različnim ciljnim skupinam. V zadnjem mesecu so zabeležili kar 50% povečanje obiska spletnih vsebin, podoben odstotek pa je tudi pri obisku družbenih omrežij (Facebook, Instagram).