Veliko povpraševanje po mojstrih za hišna popravila in ločitvenih odvetnikih Primorske novice Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so prizadeli ponudnike skoraj vseh vrst storitev. Padec je še posebej opaziti pri organizatorjih različnih dogodkov, denimo porok. Po drugi strani pa se je povečalo povpraševanje po mojstrih za hišna popravila in čistilnih servisih. Veliko dela imajo tudi prevozniki in špediterji.

