Ta konec tedna so se slabše odrezali pešci in kolesarji SiOL.net Lastniki zasebnih zemljišč zunaj občine prebivanja lahko od sobote opravljajo na tem zemljišču vzdrževalna in sezonska dela. Policisti ta konec tedna zaradi tega sicer ne beležijo večjih kršitev glede gibanja zunaj občine prebivanja. Policisti z območja Kranjske Gore so sicer tokrat zabeležili večje število kršitev med pešci in kolesarji.

