Od danes v Kopru znova v uporabi določeni javni športni objekti na prostem Primorske novice Mestna občina Koper je v skladu s spremembami vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih z današnjim dnem omogočila uporabo določenih javnih športnih objektov na prostem, a le za športnorekreacijske dejavnosti individualnega značaja, pri katerih je mogoče nadzorovati ustrezno varnostno razdaljo. To pa ne velja za organizirano vadbo športnih društev, klubov in drugih pravnih subjektov, ki jih zaradi zagotavljanja varnosti še ni dovoljeno izvajati, sporočajo iz koprske občine.

