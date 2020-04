V tokratni oddaji Kdo vam laže v času koronavirusa je Boris Tomašič spregovoril o RTV Sloveniji, ki je spet prikazala, kot da ji zaupanje gledalcev raste, po drugi strani pa sta se oglasila Dejan Židan in Marjan Šarec, “za katera sem že večkrat rekel, da bi bilo bolje, če se ne bi oglašala nekaj časa glede na njuno preteklost in glede na to, da nista naredila ničesar”. Tomašič pa je spregovoril tu ...