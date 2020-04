Zaradi kršitev odloka o prepovedi gibanja in zbiranja izrečenih za več kot 32.000 evrov glob Večer Policisti so minuli konec tedna prejeli 199 prijav kršitev odloka o omejitvah gibanja in zbiranja zaradi epidemije, sami pa zaznali 571 kršitev. Izrekli so 513 opozoril in zdravstvenemu inšpektoratu odstopili 661 predlogov, kažejo podatki policije. Ljudje so za prehode občinskih meja večinoma imeli pri sebi ustrezna potrdila.

