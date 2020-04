Omejitev gibanja po Sloveniji: kaj lahko pričakujemo od ustavnega sodišča Dnevnik V petek, 17. aprila, sem na svojem facebook profilu in v medijih objavil apel javnosti, kako razumeti dogajanje na ustavnem sodišču (US) glede ustavnosodne presoje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih,...

Sorodno































Oglasi