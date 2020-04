'Na Madžarskem pod pretvezo boja proti covid-19 ugrabili državo in zastrupili evropske vrednote' 24ur.com 73 zvenečih evropskih imen EK poziva, da takoj ukrepa proti Madžarski, kjer so 'pod pretvezo boja s koronavirusom ukradli oblast'. Slovenski podpisniki mnenja sta slovenska filozofa Slavoj Žižek in Alenka Župančič, Mladen Dolar, Stojan Pelko in Majda Širca.

