Študentje, pozor, če želite dodatek, morate do srede izpolniti to vlogo Slovenske novice Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izplačalo višješolskim in visokošolskim študentom in

Sorodno



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Maša Kociper

Blaž Zgaga

Miha Kordiš