Ministrstvo izdalo nova rokovnika za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 Vlada RS Ob razglasitvi epidemije korona virusa v državi, in posledično sprejetja Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 15. 3. 2020, smo vse osnovne in srednje šole obvestili, da bo rok za prijavo za vpis kandidatov v srednje šole in dijaške domove v naslednjem šolskem letu, ki je bil s prvotnim rokovnikom določen za 2. april 2020, prestavljen in bo določen naknadno.

