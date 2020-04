Inovativen.si se pridružuje prvemu panevropskemu hackathonu #EUvsVirus Vlada RS Ministrstvo za javno upravo je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Tehnološkim parkom Ljubljana in ostalimi partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema izvedbeni partner za Slovenijo. V okviru aktivnosti, ki jih pripravlja Ministrstvo za javno upravo bomo tudi sodelavci projekta Inovativen.si prevzeli aktivno vlogo pri pripravi in izvedbi aktivnosti hackathona #EUvsVirus.

