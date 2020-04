Cankar za maturante ter ostale dokumentarne in izobraževalne vsebine na TV Slovenija v aprilu in maj sio.si Za pomoč maturantkam in maturantom pri pripravi na esej iz slovenščine, bo v naslednjih tednih Televizija Slovenija v program umestila Cankarjeva dela. Ciklus filmov, namenjenih letošnjim maturantom, bo na ogled na TV SLO 2. V sredo, 15. aprila, ob 21. uri bodo pričeli s predvajanjem dokumentarno-igranega filma z naslovom Cankar, ki približa zasebno življenje največjega […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Evropska unija

Ljubljana

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Dragutin Mate

Rok Marguč