Solidaren in inovativen odziv mladinskih organizacij v času epidemije kot doprinos k reševanju števi Vlada RS Mladinski sektor Slovenije se je že v začetku pojava epidemije odzval na povabilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport/Urada RS za mladino in se javil občinskim štabom civilne zaščite in tako prispeval k temu, da bi se v novih okoliščinah življenja številnih prizadetih posameznikov in družin ter ranljivih skupin lažje prilagodila novi situaciji. V naslednji fazi pa so bili na uradu priča izjemnemu porastu v prizadevanjih, ki so čez noč vzpostavile številne nove oblike aktivnosti, predvsem s fokusom na pomoči mladim, ki so se znašli zaprti med štirimi stenami.

