Ministri EU za koordiniran pristop k podpori športu Sportal Ministri, pristojni za šport v Evropski uniji, so na videokonferenci, ki se jo je udeležila tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Simona Kustec, zavzeli za koordiniran pristop pri ukrepih na državnih in evropski ravni za blažitev posledic za šport, ki je ta čas zaradi novega koronavirusa ustavljen.

