Izjava ministrice brez resorja, Helene Jaklitsch, poveljnika CZ Srečka Šestana, vodje Oddelka Intenz Vlada RS Na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 so sodelovali ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu Helena Jaklitsch, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, vodja Oddelka Intenzivne terapije Infekcijske klinike prof. dr. Matjaž Jereb ter vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

Sorodno























































































































































Oglasi Omenjeni Jelko Kacin

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Tomaž Gantar

Borut Pahor

Dragutin Mate