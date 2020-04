Nedovoljena druženja mladih in izleti Primorske novice Policisti so v primerjavi s prejšnjim, prazničnim vikendom minuli konec tedna izrekli nekaj manj opozoril - skupno 529, zaradi kršitev odloka o prepovedi gibanja iz občine v občino in prepovedi zbiranja na javnih mestih pa so zdravstveni inšpekciji predlagali, da uvede postopek v 673 primerih. ...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Blaž Zgaga

Joc Pečečnik

Jožef Horvat