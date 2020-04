29-letnik, ki so ga našli mrtvega, sam zaplaval v reko Sočo 24ur.com 29-letnega domačina, ki so ga našli v strugi reke Soče na Tolminskem, je iskalo približno 30 ljudi. Policisti so pojasnili, da je 29-letnik sam zaplaval v reko Sočo. Ob njem so bili prisotni tudi prijatelji, ki so ga, ko se ta nekaj časa ni vrnil, začeli iskati. Policija bo zaradi kršenja odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih ukrepala tudi proti njim.

