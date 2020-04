Smrt v Soči: 29-letnik pri Tolminu stopil v reko in izginil; truplo so našli tri metre pod gladino Reporter V soboto nekaj po 19. uri se je v reki Soči nad volčanskim mostom v bližini križišča Peršeti pri Tolminu začela iskalna akcija za 29-letnim domačinom. Slednji je pred tem sam stopil v reko, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Najprej so ga iskali t

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Bogdan Gabrovec

Jernej Vrtovec

Anže Kopitar