Na Hrvaškem in v Srbiji milejši režim, drugod ukrepe ohranjajo RTV Slovenija Vse več evropskih držav rahlja ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med njimi tudi nekatere balkanske. Medtem ko se za to odločajo Srbija, Hrvaška in Albanija, pa drugje ukrepe ohranjajo na dosedanji ravni.

Sorodno











































































































Oglasi