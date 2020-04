Italijanski klubi dosegli dogovor za dokončanje serie A, na Nizozemskem pa ... SiOL.net Italijanski nogometni klubi so se kljub epidemiji, ki je močno prizadela državo, izrekli za dokončanje elitne serie A. Kot poročajo agencije, je 20 klubov prve lige danes potrdilo, da želijo dokončati prvenstvo, "če bodo to dopuščale varnostne in zdravstvene razmere v državi". Na Nizozemskem pa nogometnih tekmovanj ne bo vse do 1. septembra, je potrdil premier Mark Rute.

