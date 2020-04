Uradno: na Nizozemskem brez nogometa do 1. septembra 24ur.com Nizozemska je prva med evropskimi državami, ki je s političnim ukrepom preprečila dokončanje nogometnega prvenstva. Premier Mark Rute je nocoj v Haagu tudi uradno potrdil, da v državi ne bo nogometnih tekmovanj vse do 1. septembra. Na Nizozemskem so prepovedane vse prireditve, z katere so potrebna posebna dovoljenja in to velja tudi za nogomet.

