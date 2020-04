Več kot 2,2 milijona okuženih: nekatere države zaostrujejo, druge sproščajo ukrepe 24ur.com Več kot štiri milijarde in pol ljudi po svetu zaradi pandemije novega koronavirusa živi drugačno življenje, pa naj bo to v popolni karanteni ali samoizolaciji. Število smrti je preseglo 150.000 – v Evropi je še vedno najhuje v Italiji in Španiji, nekaj držav pa že lahko razmišlja o postopnem sproščanju ukrepov. Zdravniki na Japonskem medtem opozarjajo, da so nekatere bolnišnice tik pred kolapsom....

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Italija

Japonska

koronavirus

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Milan Mandarić