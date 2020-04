V Evropi že prek 90.000 žrtev koronavirusa Reporter V Evropskem parlamentu je včeraj odmeval poziv k solidarnosti in pogumu v pandemiji covida-19. Število smrtnih žrtev te bolezni je v Evropi že preseglo 90.000 in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je posvarila, da celina ostaja v očesu ciklona pandem

