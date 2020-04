Kako dolga bo saga o koronavirusu: do poletja, do 2022 ... do 2024? SiOL.net Znanstveniki s prestižne ameriške univerze Harvard v najnovejši študiji svarijo, da je nujno že danes razmišljati o prihodnosti morebitnega sobivanja z novim koronavirusom, in opozarjajo, da nas bodo ukrepi družbenega distanciranja z vmesnimi prekinitvami najverjetneje spremljali še nekaj časa. Še enkrat so tudi poudarili, da ni zagotovila, da bo koronavirus v toplejših poletnih mesecih izginil.

