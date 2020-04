Avtoposel v Evropi: Slovenija med državami, kjer je virus najbolj udaril SiOL.net Prodaja novih avtomobilov je marca v Evropi upadla za 55 odstotkov, med državami, kjer so jo trgovci odnesli najslabše, je tudi Slovenija. Marca je prodaja pri nas upadla za 66, na letni ravni pa za 28 odstotkov. Skoraj vse avtomobilske znamke imajo letos negativno prodajo, po uspešnosti pa so na vrhu Volkswagen, Peugeot in Renault.

