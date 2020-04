V FJK so včeraj potrdili 30 novih okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi 14 novih smrtnih žrtev, med katerimi jih je bilo 10 samo v Trstu. Skupaj je do danes umrlo 239 okuženih. Ozdravelo je 1346 obolelih, toda 344 od teh še nima negativnega brisa. Trenutnih okuženih je 1186, v primerjavi z včerajšnjim dnem se je njihovo število zmanjšalo za 262. Največ smrtnih žrtev so doslej zabeležil ...