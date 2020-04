V zadnjih 24 urah so v FJK potrdili le 17 novih okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi dve novi smrtni žrtvi. Doslej je ozdravelo skupno 1229 okuženih, med katerimi jih 193 še pričakuje negativnost brisa. Skupno je bilo doslej v FJK 2792 primerov okužbe s koronavirusom in 241 smrtnih žrtev. Največ potrjenih okužb oz. smrtnih žrtev je bilo doslej v Trstu, in sicer 1125 (123), v Vidmu ji ...