Hrvaški minister za turizem: Lastniki hiš in plovil iz drugih držav bodo prvi turisti po epidemiji Dnevnik Ljudje iz drugih držav, ki imajo hiše in plovila na Hrvaškem, bodo zagotovo želeli obiskati svojo lastnino. To bodo prvi turisti na Hrvaškem, ko bodo epidemiološki pogoji dovoljevali potovanja, je danes ocenil hrvaški minister za turizem

Sorodno









Oglasi Omenjeni Andrej Plenković

Hrvaška

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Franc Breznik

Borut Pahor

Janez Janša

Jelko Kacin