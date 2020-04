Pred slovenskim testiranjem: kaj so ugotovili v Avstriji in na Islandiji SiOL.net Vlada je napovedala testiranje reprezentativnega vzorca prebivalcev Slovenije, ki bo dalo natančnejše podatke o številu okuženih v populaciji. Podobni raziskavi v Avstriji in na Islandiji sta pokazali, da je okuženih manj kot odstotek prebivalstva. Na Islandiji kar 43 odstotkov okuženih ni imelo simptomov.

