Organizatorji OP ZDA še vedno upajo na turnir z gledalci Sportal Organizatorji zadnjega velikega teniškega turnirja v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, pravijo, da je za zdaj načrt, da se izpelje v predvidenem terminu, in sicer med 31. avgustom in 13. septembrom, a da je turnir brez gledalcev malo verjeten. Usoda turnirja naj bi bila znana junija.

