Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je odpravil ponekod razširjeno domnevo, da lahko alkoholne pijače ščitijo pred okužbo z novim koronavirusom. "Strah in napačne informacije so ustvarili nevaren mit, da lahko uživanje pijač z visokim odstotkom alkohola ubije novi koronavirus. Tega ne naredi," je včeraj sporočil WHO v Koebenhavnu.



