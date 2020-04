Trump meni, da so ZDA že dosegle in prešle vrhunec epidemije koronavirusa Dnevnik Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da so ZDA že dosegle in prešle vrhunec epidemije novega koronavirusa. Zato je napovedal, da bo danes govoril o ukrepih za začetek odpiranja gospodarstva oziroma odpravljanju ukrepov družbenega...

