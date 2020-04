Tornadi na jugu ZDA zahtevali več kot 30 življenj SiOL.net V silovitih tornadih, ki so v zadnjih dveh dneh prizadeli jug ZDA, je umrlo najmanj 32 ljudi, so potrdile tamkajšnje oblasti. Tornadi so povzročili ogromno gmotno škodo. V zveznih državah Mississippi in Louisiana so razglasili izredne razmere.

