(FOTO in VIDEO) Najmanj 19 žrtev tornadov v Mississippiju Večer Ameriško zvezno državo Mississippi in druge so v nedeljo prizadeli siloviti tornadi, ki so terjali najmanj 19 človeških življenj in povzročili ogromno gmotno škodo. Zato so v tej zvezni državi in nekaterih drugih razglasili izredne razmere.

Sorodno











Oglasi