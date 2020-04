WHO o Trumpovi odločitvi: Osredotočamo se samo na reševanje življenj RTV Slovenija "Ni časa za zapravljanje. WHO se osredotoča samo na prizadevanja za reševanje življenj in ustavitev pandemije covida-19," se je na odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo začasno ustavil financiranje organizacije, odzval prvi mož WHO-ja.

