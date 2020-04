Italijanska policija zasegla 400.000 nezakonito uvoženih zaščitnih mask 24ur.com V Italiji so zasegli okoli 400.000 zaščitnih mask, ki so jih v času velikega povpraševanja med pandemijo novega koronavirusa nezakonito uvozili štirje kitajski poslovneži pod pretvezo, da gre za donacijo, a so bile dejansko namenjene za prodajo.

