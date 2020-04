Pandemija je razgalila, kako morbidno je EU odvisna od medicinske opreme iz Kitajske in Indije Reporter Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je opozorila, da je Evropska unija med pandemijo covida-29 "morbidno odvisna" od Kitajske in Indije, kar zadeva oskrbo z zdravili in medicinsko opremo. "Zaradi tega smo ranljivi in odgovoriti moramo z radikaln

