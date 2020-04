Francija podaljšuje karanteno do 11. maja, v Italiji odprtje knjigarn in trgovin z otroškimi oblačil Dnevnik Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek zvečer do 11. maja podaljšal stroge omejitve gibanja, katerih namen je zajezitev širjenja novega koronavirusa. Če se bo izbruh umiril, bodo po tem datumu postopoma zrahljali ukrepe, je napovedal.

