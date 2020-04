»Vrtoglava preplačila in kraja mask drugim državam« Mladina Iz opozicije prihajajo pozivi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o nabavah zaščitne opreme. Da bodo v LMŠ predlagali ustanovitev preiskovalke, je na Twitterju napovedala njihova poslanka Jerca Korče. Za takšno preiskavo se zavzemajo tudi v Levici. V SAB pa so spomnili, da so že predlagali nadzor nad dodeljevanjem javnih sredstev.

