Mestna občina Maribor prejela kitajsko donacijo 77.000 mask Lokalec.si Mariborska civilna zaščita je včeraj prevzela še drugo pošiljko zaščitnih mask, ki so jih mestu donirala različna kitajska mesta. Potem ko so v začetku prejšnjega tedna 10.000 mask tipa FFP 2 prejeli iz Hanghzouja, je v petek v sklopu večje pošiljke iz Kitajske prispelo še 77.000 različnih mask iz mest Nanjing, Huaian, Nanchang in Chongquing. […]

