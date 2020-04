Družbena odgovornost podjetij na Goriškem in širše pozitivno preseneča Primorske novice Podjetja, posamezniki in ustanove v času epidemije novega koronavirusa na Goriškem in širše izkazujejo veliko mero družbene odgovornosti. Množično šivanje zaščitnih mask, pomoč šolarjem z računalniki, donacije hrane, pomoč pri prevozih, razkuževanju ... vse to je zahvale in pohvale vredno.

