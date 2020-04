Vlada se je seznanila z osnutkoma novih protikoronskih ukrepov Primorske novice Vlada se je danes seznanila z osnutkom popravkov prvega in osnutkom drugega protikoronskega zakona. Oba bosta v DZ vložena po nujnem postopku, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa in zmanjšanje njenega učinka na gospodarstvo, so sporočili iz Ukoma.

