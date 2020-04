Ivan Eržen v četrtek sklical šele prvo(!) sejo Strokovnega sveta NIJZ v času epidemije – Kaj so poče Nova24TV Izvedeli smo, da je bila za četrtek sklicana seja Strokovnega sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je strokovni organ. In to je bila edina in prva seja sveta, od kar je razglašena epidemija novega koronavirusa. Odgovornim smo že včeraj zjutraj poslali naslednja vprašanja: Zakaj seje strokovnega sveta NIJZ niste sklicali že prej? Kdo […]

Sorodno







































Oglasi