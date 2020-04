Novi protikoronski zakon naj bi bil do torka končan in sprejet na vladi Reporter Vlada se je seznanila z osnutkom popravkov prvega in osnutkom drugega protikoronskega zakona. Oba bosta v DZ vložena po nujnem postopku. Premier Janez Janša je na Twitterju zapisal, da bodo z njim omogočili dodatno likvidnost gospodarstvu in določili višj

Sorodno



















Oglasi