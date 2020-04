Bomo Slovenci bolj dosledni? Britanci očitno niso. #video SiOL.net Pred nami so velikonočni prazniki in slovenske oblasti pozivajo, da se še naprej dosledno držimo ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa. V Britaniji se očitno nekateri ne zmenijo za trenutni položaj, ki vlada pri njih in po svetu.

Sorodno





















































































































































































































Oglasi