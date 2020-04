Bo Kitajska plačala državam za gospodarsko škodo in za izgubljena življenja? Demokracija Zapis na družbenem omrežju Twitter, ki ga je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), razgalja vso njeno nesposobnost opravljanja dolžnih nalog, za katere je ustvarjena in bogato financirana. Hkrati pa razgalja tudi, kako se je ta organizacija v resnici spopadla s koronavirusom. Dejstvo je, da se je naslonila zgolj na preiskave na Kitajskem, kar pa je povsem neodgovorno, saj se je izkazal ...

Sorodno





















































Oglasi