Leto 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic, kar je tudi tema letošnjega Svetovnega dneva zdravja. Trenutno se nahajamo v nekem nenavadnem obdobju, kjer so medicinske sestre in babice, na splošno zdravstveni delavci, v polnem zagonu. Delajo z nadljudsko energijo in so na prvi bojni črti tako imenovane vojne proti nevidnemu sovražn ...